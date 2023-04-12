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2023年4月12日星期三
車路士登艦求改命運 林柏特提11年前奪冠 勉麾下抱爭冠信心
意甲雙雄狹路相逢 拿玻里誓取米蘭報聯賽敗仇
港足6‧19主場鬥泰國 女足負菲律賓 奧運外無緣次輪
李城聘甸恩史密夫掌帥至季尾
巴塞悶和基羅納 榜首仍拉開13分
東奧醜聞遺禍 日奧委或延札幌申辦冬奧計劃
電視精選
湖人木狼搶季賽席 占士：能戰附加賽已值得高興
西蒙斯資助貴州建球場 「村BA」衝出中國
體壇快訊：梅利蒙地卡羅一輪遊
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【明報專訊】（請看附圖）
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