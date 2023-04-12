港足6‧19主場鬥泰國 女足負菲律賓 奧運外無緣次輪

香港足總行政總裁譚秋朗上周曾透露，港足將於6月15及19日友賽對兩支東南亞國家隊，先作客後主場，目標主場在香港大球場舉行，料很大機會成事。泰國隊昨亦落實先在6月16日作客對中華台北隊，3日後訪港。

安達臣盼球員習慣高強度節奏

港足主教練安達臣表示，由於亞洲盃決賽周將會對戰實力強勁的對手，港足必須約戰一些具實力球隊備戰，「讓球隊習慣亞洲頂級賽事的高強度比賽節奏，達至備戰效果。我們最着重是透過比賽經驗，讓球隊持續進步」。

至於在塔吉克出戰巴黎奧運女足亞洲區外圍賽首輪E組的香港女子足球代表隊，昨晚於出線生死戰硬撼亞洲盃4強勁旅菲律賓隊。兩軍賽前均擊敗東道主塔吉克及巴基斯坦隊，香港女足因得失球落後對方7球，此戰面對菲律賓隊為爭首名非勝不可。

然而面對近年大量引入「血統兵」、今夏將首次亮相女足世界盃決賽周的菲律賓隊，港足開賽4分鐘便告失守，縱門將吳卓蔚及後兩度勇救險球，但完半場前在3分鐘內連入兩球，半場以0：3落後。港足53分鐘再被菲律賓攻破大門，最終以4球差距落敗，以兩勝一負在E組居次，未能晉級奧運外次輪。