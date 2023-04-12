意甲雙雄狹路相逢 拿玻里誓取米蘭報聯賽敗仇

意甲榜首的拿玻里明晨將於歐聯8強首回合作客重遇國內對手AC米蘭，誓報上周聯賽交手時吞下四蛋之仇。惟陣中首席射手域陀奧森漢雖已復操，但會長迪羅倫迪斯賽前證實對方今仗將不會隨隊出戰。

拿玻里目前在意甲戰畢29輪領先次席的拉素16分，相隔33年再奪聯賽錦標在望。而這支意大利南部老牌球會於今屆歐聯亦殺入8強寫下隊史，明晨將在首回合遇上另一支意大利勁旅AC米蘭。雙方今季曾在聯賽兩度碰頭各勝一仗，其中次循環正是上周日由米蘭作客大勝4：0，成為拿玻里今季最大敗仗。

奧森漢續避戰 拉斯柏度尼或任「假9」

不過，拿玻里賽前傳來壞消息，今季各賽事已攻入21球的首席射手域陀奧森漢，休戰兩仗後雖近日復操，主帥史巴列堤亦稱希望待最後一刻才能決定對方能否披甲。不過，會長迪羅倫迪斯昨率先證實，該名24歲尼日利亞國腳今仗將不會隨隊征戰，「不幸地他仍未能趕及這一戰，希望次回合他能在主場復出」。由於另一中鋒基奧雲尼施蒙尼亦有傷上陣成疑，料球隊或會改踢無鋒陣，由中場拉斯柏度尼任「假9」。至於米蘭是役僅得老將伊巴謙莫域肯定因傷缺陣。

另外，將在周五凌晨出戰歐霸8強首回合的祖雲達斯，據報中場里安度柏利迪斯昨在操練時因上陣問題與主帥艾歷尼發生衝突，這名阿根廷國腳今季由巴黎聖日耳門來投後未獲重用，今次事件勢令其在球隊的前途亮紅燈。