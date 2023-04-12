車路士登艦求改命運 林柏特提11年前奪冠 勉麾下抱爭冠信心

皇家馬德里vs.車路士 now643台 明晨03：00直播

對林柏特而言，2012年藍戰士面對的困境，多少與今季相似。當年3月時任領隊韋拿斯保亞斯因聯賽成績差劣「落鑊」，名宿迪馬堤奧隨即臨危受命擔任看守領隊。惟該隊易帥後雖然無法扭轉聯賽敗局（該季最終排第6名），去到歐聯賽場卻大發神威，一路過關斬將反勝拿玻里、擊敗賓菲加及險勝巴塞隆拿，再在決賽力戰勇挫拜仁慕尼黑登頂，迪馬堤奧更成為隊史首奪歐聯錦標的功勳教練。

時移世易，11年前助車路士歐聯圓夢的正選功臣，如今已是再作馮婦的「救火元帥」。雖然林柏特回歸史丹福橋領軍首仗慘食悶棍，作客以0：1敗走狼隊，但他仍表示有信心報回上季歐聯8強僅敗皇馬的出局之辱：「我們有爭勝決心、有具質素的戰將，希望可在歐聯賽場有所作為，而2012年我們已成功過一次。這是一支出色的球隊，絕對可以克服面前的艱難時刻，重現當年偉大時刻。」

稱史達寧有力左右大局

林柏特同時也點名稱曾在歐聯16強對多蒙特取得重要入球的翼鋒史達寧，將是對付皇馬的重要人物：「我曾多次和小將說『看看史達寧的踢法，他是每季能取得20個入球的核心』。對我而言，他就是球壇最佳翼鋒之一。」此外，藍戰士前鋒祖奧菲歷斯是役將以馬德里體育會借將身分重返馬德里迎「打吡」，至於後防重將堤亞高施華亦已擺脫傷患復操，或有望在這場大戰候命上陣。

比起本土賽戰績一塌糊塗的車路士，皇馬或許也好不了多少。銀河艦隊雖在西班牙盃4強次回合4：0淘汰宿敵巴塞隆拿殺入決賽，回師西甲卻經常大意失分，目前與榜首的巴塞已相差13分，衛冕幾近無望。

賓施馬去季4破藍戰士大門成剋星

不過，皇馬射手賓施馬則堪稱是藍戰士剋星，該名35歲法國老將去季在歐聯8強兩回合內4度攻破車路士大門，包括次回合96分鐘的奠勝球，助球隊躋身4強。此外，今季歐聯16強對利物浦及西班牙盃對巴塞共3場賽事中，賓施馬合計轟入6球，獲皇馬領隊安察洛堤大讚「火力全開，狀態像滾水一樣燙手」。如何箝制他與雲尼斯奧斯祖利亞雙鋒將，將是林柏特首要任務。