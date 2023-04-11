常規賽煞科 木狼爆內訌 高拔向安達臣揮拳 勢臨內部處分

高拔在賽前曾提到，安達臣或會咄咄逼人，但一切皆為了爭勝，又稱對方是球員重要一員。不過，木狼在常規賽煞科戰面對塘鵝時，據報安達臣向高拔爆粗着他「收聲」，後者情緒失控向安達臣出拳，兩人隨即被隊友分開，高拔亦被送回家。

麥丹尼斯捶牆致骨裂

木狼失禁區大將，另一前鋒麥丹尼斯亦因在更衣室捶打牆壁導致手部骨裂，但球隊仍以5分反勝塘鵝，戰績為42勝40負，並憑較佳對賽力壓塘鵝，以西岸第8晉級附加賽，明早10時與第7的湖人交手；至於第9的塘鵝則會在後日早上9時半，面對第10的奧克拉荷馬城雷霆。

木狼總裁添康納利賽後發表聲明，表示高拔在板櫈區的行為「不可接受」，並會向他內部處分。此役交出8分9籃板的安達臣，賽後直言衝突事件不會影響兩人相處，並強調兩人目標都是爭勝，「我們會坦誠溝通，然後繼續向前，我們都是成年人了」。高拔則於社交網公開道歉，稱不應讓情緒失控。

快艇險勝太陽 季後賽首圈鬥勇士

洛杉磯快艇在同日另一場戰至最後10秒，以119：114險勝有多名主力輪休的鳳凰城太陽，戰績為44勝38負，力壓相同戰績的金州勇士保住西岸第5，兩軍將於季後賽首圈再度碰頭。

至於勇士在煞科戰甫開賽在「浪花兄弟」基利湯臣射入5球三分，與史堤芬居里聯手打出22：2攻擊，全隊首節轟入破NBA紀錄的55分，終以157：101大炒波特蘭拓荒者。勇士以西岸第6晉級，首圈對手是睽違季後賽廿季、以第3晉級的蕯克拉門托帝王。