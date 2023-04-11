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2023年4月11日星期二
曼城歐聯碰着黑 哥帥再遇冤家杜曹 夏蘭特圖破不勝宿命
國米啞火征賓菲加 名宿韋利撐盧卡古續掛帥
阿仙奴遭利物浦逼和 七連勝斷纜 蘭斯達爾力挽狂瀾保不敗
聲稱被華維迪拳打 維拉利爾中場報案
傑志僅和東方 菁英盃出局今季無緣四冠
棍網港隊主場封后 鄧伊婷膺神射手兼MVP
電視精選
常規賽煞科 木狼爆內訌 高拔向安達臣揮拳 勢臨內部處分
76人大勝籃網膺東岸三哥 安必特蟬聯得分王
體壇快訊：黃鎮廷杜凱琹新鄉賽一輪遊
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【明報專訊】（請看附圖）
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