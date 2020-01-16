棍網港隊主場封后 鄧伊婷膺神射手兼MVP

香港女隊昨於4強戰大勝本地球會Infinity，晉級決賽面對中華台北隊也未受太大考驗，主力鄧伊婷連入3球下，首節領先5：1。不過，客軍次節連入3球，但港隊在暫停後有鄧伊婷再入一球，領先8：4完半場。港隊下半場再藉史卓妍、麥內利及鄧伊婷第3節先後建功，終以14：6封后。至於本地球會Infinity在同日的季軍戰，則以14：6力壓日本球會J-Connection。

鄧伊婷坦言為奪冠開心，但與中華台北隊在分組賽交手後被了解了打法，故此決賽更難打。另一隊長李孟瓊直言與拍檔是隊中較有經驗的球員，故希望為後輩樹立榜樣，她又稱接下來放眼6月的世界賽續爭佳績。

港男隊憾負日本FOGO奪亞

男子組方面，港隊與日本代表FOGO合演上屆決賽翻版，港隊憑高朗輝梅開二度，決勝節一度領先5：3。惟客軍臨完場前扳平，加時更有田中大智絕殺得手，令港隊飲恨得亞軍。田中大智賽後膺MVP，而港將凌俊偉則累積入20球得神射手。