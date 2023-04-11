傑志僅和東方 菁英盃出局今季無緣四冠

丹恩奴域涉紀律問題缺陣

東方今季之前4次對傑志均落敗，昨仗開賽3分鐘由馬高斯打開紀錄，許勝不許和的傑志於換邊後7分鐘由明加索夫頭槌扳平。東方於69分鐘由孫銘謙射入精彩遠射再領先。藍鳥於88分鐘由中堅艾里奧頭槌破網，最終有2222人入旺角大球場觀賽下，只能以2：2逼和東方，在B組8戰16分只排第3名，無緣首兩名晉級。

朱志光：出局不會令青訓發展停步

傑志失落今季首項錦標，主帥朱志光承認早段失球令麾下表現略為緊張，扳平後又因犯錯再落後，但認為整體發揮已不錯。一直重視青訓發展的傑志於菁英盃出局，朱sir承認未能晉級是可惜，惟強調不會因而令球隊青訓發展停步。藍鳥下月1日在足總盃4強再鬥東方。

菁英盃4強將於下周二及三晚在旺角場舉行，東方以8戰17分，憑較佳對賽成績力壓同分的標準流浪成B組首名，將鬥A組次名理文；流浪則對A組首名冠忠南區，連同港超聯賽及足總盃，本月內將三鬥該區隊。