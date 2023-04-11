阿仙奴遭利物浦逼和 七連勝斷纜 蘭斯達爾力挽狂瀾保不敗

沙拿極刑宴客 法明奴末段扳平

阿仙奴憑加比爾馬天尼利在上半場傳射居功，助攻加比爾捷西斯破網，上半場以2：1領先由穆罕默德沙拿扳回一城的利物浦。「紅軍」換邊後狂攻，全場多達19次禁區內攻門，縱沙拿曾射失12碼，惟87分鐘憑後備入替的羅拔圖法明奴頭槌扳平，加上蘭斯達爾在補時連番救出沙拿等人攻門，雙方打和2：2。阿仙奴失分後30戰73分，領先次席踢少一場的曼城6分。利物浦4場聯賽不勝後29戰44分排第8。

阿迪達承認球隊只踢了首30分鐘好波，在下半場失去控制力，他與隊長馬田奧迪加特均稱幸有蘭斯達爾挺身而出，因此打和是公平賽果。蘭斯達爾承認昨仗有機會全失3分，滿意用撲救為球隊取分而回。紅軍領隊高普不解為何未能把握末段多次機會反勝。

旁證涉肘擊羅拔臣 受查停執法

另外，利物浦左閘安德魯羅拔臣在完半場後與旁證赫斯達基斯理論時，遭對方突然起肘擊中喉嚨。英國專業裁判員公司（PGMOL）其後稱，在英足總調查期間，不會以赫斯達基斯執法。至於排尾二的李斯特城在未能招攬謝斯馬殊任新帥後，再度傳出邀請賓尼迪斯「出山」接掌。