曼城歐聯碰着黑 哥帥再遇冤家杜曹 夏蘭特圖破不勝宿命

曼城vs.拜仁慕尼黑 now643台 明晨03：00直播

哥迪奧拿及杜曹於2020/21球季，分別率領曼城和車路士交鋒3次，結果哥帥連續在英格蘭足總盃4強、英超及歐聯決賽全敗，卻在翌季反成杜曹的剋星，在英超兩次對陣同勝出1：0。拜仁慕尼黑上月以杜曹取代拿高斯文領軍，目的似欲重複兩年前，杜曹於季中走馬上任即率領「藍戰士」奪歐聯，但其首3場領軍先在德甲挫多蒙特重登榜首，後於德國盃被弗賴堡淘汰，上場聯賽卻復仇成功小勝弗軍，成績並不穩定，尚需調教，面對以10球領前歐聯射手榜的曼城前鋒艾寧夏蘭特，恐存隱憂。

舒利亞看好夏蘭特單季入60球

「入球機器」夏蘭特今季英超上陣27次獨取30球，只要無嚴重傷患，料不難打破舒利亞及高爾的34球單季入球紀錄。至於夏蘭特各項賽事則累計披甲38次入44球，當中包括歐聯16強次回合主場7：0狂數RB萊比錫中的「五福臨門」。舒利亞說：「夏蘭特快速、踢法直接、強壯、制空力強、能左右開弓及位置感好，可謂毫無弱點，是一個一季可入60球的球員。」惟即使夏蘭特前季效力多蒙特期間，曾與拜仁3次交手四度破網，上季3次對陣入球減至1個，但此六仗「蜂兵」全敗，未知會否成為22歲的他的心理陰影？抑或反成其此役的爭勝額外動力？

利萊辛尼返藍月倒戈

另值留意的是，夏蘭特在月初英超因傷避戰利物浦，卻藉奇雲迪布尼及基亞利殊等4名隊友各入一球取得大捷，反映拜仁需提防的並非夏蘭特一人。曼城此役只有翼鋒菲爾科頓續因做過盲腸炎手術缺陣，拜仁則有前鋒祖普莫亭勢因膝傷無緣披甲，但與他同在歐聯斬獲4球的翼鋒利萊辛尼則有望倒戈，至於在歐聯交出4次助攻的中場哥列斯卡則勢將復任正選。