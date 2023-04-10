戴資穎宣布明年退役 「能打也不想打」 冀巴奧圓金牌夢

戴資穎出席商業活動時，透露將於明年底結束球員生涯，會好好珍惜在場上拼搏的時光，「本來說是打到2021年，後面有繼續打這段時間也比較珍惜，大概打到明年底就差不多了，即使還能打我也不想打了，重點就是珍惜現在」。

珍惜生涯尾聲 父支持決定

戴資穎昨於社交網發文，表示運動員生涯有限，「每名運動員都會因為年紀而有漸漸走下坡的一天，我也不例外，但我會很努力的練習且珍惜這些在場上跑動的日子，也會持續奮鬥到最後一刻」，又盼球迷可以繼續支持自己。其父戴楠凱支持的戴資穎的決定，表示愛女20多年來日復日的苦練，大家看到頒獎台前的光鮮，不見得了解背後的辛苦。

現時世界排名第4的戴資穎本月底將領銜出戰在迪拜舉行的亞洲錦標賽，爭取第三度封后，然後5月開始將為巴黎奧運積分衝刺。這名「寶島一姐」球員生涯獲獎無數，惟獨欠缺世界賽及奧運冠軍頭銜，她在東京奧運曾殺入女單決賽，最終不敵中國隊的陳雨菲屈居亞軍。

馬國保證資助李梓嘉征奧

台混雙法國大師賽飲恨

另外，馬來西亞新任體育部長楊巧雙，公開支持去年退出國家隊的李梓嘉，表示後者不必重返羽協，又將他納入巴黎奧運「金牌之路」補助計劃，盼這名世界排名第4的男將能在明年為大馬奪得史上首面奧運金牌。

至於法國羽毛球大師賽昨日煞科，中華台北隊混雙組合葉宏蔚／李佳馨在決賽直落兩局不敵大馬7號種子陳堂傑／杜頤溈，無緣取得合作後的世巡賽首冠。印度隊的拉查華特則於男單決賽，以局數2：1險勝麥奴斯喬納森。