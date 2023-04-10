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2023年4月10日星期一
頭槌倒掛領曼城大勝續追榜首 哥帥：夏蘭特媲美「美C」
林柏特促車路士戰將勇敢面對艦隊
皇馬吞敗衛冕路漸遠 華維迪揮拳毆黃潛中場 恐遭追究
拉素力退祖雲鞏次席 羅馬小勝上第3
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獨行俠為選秀籤擺爛候查
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體壇快訊：港女子冰球世界賽4勝1負收官
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【明報專訊】（請看附圖）
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