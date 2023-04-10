皇馬吞敗衛冕路漸遠 華維迪揮拳毆黃潛中場 恐遭追究

由於有歐聯8強後顧，皇家馬德里昨仗多個位置有輪換，包括收起中場3大主力莫迪歷、卻奧斯及費達歷高華維迪。雖然球隊於16分鐘藉馬高阿辛斯奧的傳中省中維拉利爾兩守將後入網先拔頭籌，但於39分鐘被客軍翼鋒卓禾斯輕鬆扭入禁區扳平完半場。

換邊後皇馬由翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞於48分鐘建功再領先，但於70分鐘被「黃潛」前鋒荷西摩拉利斯混戰射入再扳平之餘，更在80分鐘被卓禾斯射入「世界波」，亦是這名23歲尼日利亞國腳今季第3次攻破皇馬大門，終領「黃潛」作客3：2反勝皇馬。賽後皇馬28戰得59分，落後踢少1場的榜首巴塞隆拿12分續居次。主帥安察洛堤直認麾下表現或受下仗歐聯8強首回合大戰所影響，相信球隊可在周四凌晨鬥車路士時回勇。

至於是役後備上陣的華維迪，據報在完場後於班拿貝球場的停車場被對手中場阿歷斯巴爾拿的言語挑釁其家人，華維迪其後揮拳還擊，二人或面臨賽會追究。

皇蘇久保埋齋 締日將單季最佳

另外，皇家蘇斯達憑奧耶沙巴爾及久保建英各入1球，在主場兩球淨勝基達菲，而久保今季聯賽累積攻入6球，超越乾貴士寫下日本球員單季西甲入球紀錄。