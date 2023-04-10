林柏特促車路士戰將勇敢面對艦隊

林柏特接過車路士帥印兩天便出征狼隊，結果全隊只有一次中框攻門下全失3分，他總結敗因道：「我不會期望一天便能解決所有問題。我認為球員比賽時必須更富侵略性和提高速度。」他又敦促麾下下仗要勇於挑戰歐聯16強曾大勝利物浦的皇馬，他說：「若你害怕對方，就不要來這裏。執教車路士從來就是巨大任務，這球會渴望的就是勝利。歐聯有別於英超，任何事都可發生。」利物浦名宿列納則向外甥林柏特獻計，「作客皇馬最重要並非爭取入球，而是不能失球，事成的話，次回合便有機會」。

坦夏格：賽程密致拉舒福特受傷

另外，曼聯雖在英超不失球下連贏賓福特及愛華頓，但前鋒拉舒福特疑因對「拖肥」末段觸傷鼠蹊退下火線，領隊坦夏格認為罪魁禍首是球隊近期比賽太頻密，他說：「仍未知拉舒福特的傷勢，但看來並不樂觀，這再度是由於賽程太密，你不能6天之內踢3場。我們必須保護球員。大家都想最佳的球員能上陣，這可提供可觀的悅目足球。」曼聯將在周五凌晨的歐霸8強首回合迎戰西維爾，3天後會作客英超護級份子諾定咸森林。