頭槌倒掛領曼城大勝續追榜首 哥帥：夏蘭特媲美「美C」

艾寧夏蘭特因腹股溝受傷，無緣代表挪威隊出戰上月底兩場歐洲國家盃外圍賽，以及曼城上輪英超大勝利物浦。昨仗他傷癒復出掛帥，於完半場前接應奇雲迪布尼傳中頂入，隊友基亞利殊則在58分鐘射成2：0後，於68分鐘傳中予夏蘭特射入倒掛，後者僅1分鐘後由祖利安艾華利斯入替。修咸頓藉施高馬拉在72分鐘破蛋，卻在75分鐘被迪布尼博得12碼，由艾華利斯操刀射成4：1完場。曼城賽後29戰得67分續排次席。

迪布尼百次助攻 歷來最快

22歲的夏蘭特今季英超上陣27次入30球，只少單季紀錄保持者舒利亞4球，而連同各項賽事則共入44球，哥迪奧拿說：「近20年來，美斯和C朗的入球陪伴着我們，但夏蘭特與他們是同一水平。」哥帥特別提及夏蘭特的倒掛道：「考慮到他的身高和能力，將在空中的皮球射落地面實非易事。」迪布尼亦說：「你將一定無法看到我像夏蘭特般以倒掛建功！如果我這樣做，準會被送往修咸頓市內的醫院。」

然而，迪布尼過人之處是繼傑斯、法比加斯、朗尼和林柏特後，歷來第5名在英超助攻達至少100個的球員，而上陣237次便達此里程碑，則較舊紀錄保持者法比加斯快56場。迪布尼說：「我是一個負責創造入球的球員，我會盡量這樣做，它將會是我回味的事情。」利物浦名宿列納對這名31歲比利時隊長推崇備至，「當你擁有這種特質的球員，便往往能製造不同。若你給他時間，他一定可以在球場內找到你」。

鶴臣回歸水晶宮取連勝

曼城將於周三凌晨在歐聯8強首回合主場大戰拜仁慕尼黑，下周日凌晨再迎戰英超尾二李斯特城，後者中場占士麥迪臣稱，為前晚回傳變「助攻」般尼茅夫前鋒比寧，導致球隊以一球見負而自責和情緒低落。「狐狸」近8場聯賽只得1分下，只多同是30戰的修咸頓兩分。至於水晶宮昨有韋費特沙夏養傷下，反憑米高奧利斯三度助攻，作客5：1反勝列斯聯，在老帥鶴臣回歸後即取連勝，領前吞今季最大敗仗的尾五球隊列斯聯4分。