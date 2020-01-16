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2023年4月9日星期日
阿仙奴圖破晏菲路不勝宿命衝冠 利物浦主場對壘逾10年不敗 阿迪達勉麾下勇往直前
車路士敗走狼隊 林柏特二次地標出師不利
曼聯滅愛主場24戰不敗 紐卡素反挫賓福特五連捷
拜仁德甲小勝弗賴堡 報卻德國盃敗仇
港女足兩球挫巴基斯坦 奧運外首輪兩連勝
體壇快訊：陳海琳世少16強止步
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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