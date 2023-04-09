體壇快訊：陳海琳世少16強止步

巴奧首設競走隊際賽

世界田聯公布，明年巴黎奧運將首次設立競走隊際項目。賽制為每隊派一男一女，分4段接力完成42.195公里（馬拉松距離），將使用個人賽位於艾菲爾鐵塔附近的同一賽道。世界田聯稍後會公布25支參賽隊伍的入圍準則及門檻。

籃網奪東岸最後一席

達拉斯獨行俠為保選秀權，策略性放棄NBA季後賽席位，昨收起艾榮等5名主力，盧卡當錫亦只上陣約13分鐘下，主場112：115不敵芝加哥公牛，落後西岸第10的奧克拉荷馬城雷霆一場勝差，西岸第5至8名之爭則要留待明晨常規賽煞科定奪，至於東岸前六塵埃落定，由布魯克林籃網取得最後一席直入季後賽資格。

中超新季周六開鑼

新一季中超落實將於周六開鑼，11月4日完季。揭幕戰由北京國安晚上8時零5分主場對有港將茹子楠在陣的梅州客家，同有港將在陣的大連人與升班馬南通支雲亦在首仗相遇。而衛冕的武漢三鎮昨在中國超級盃以2：0擊敗山東泰山。