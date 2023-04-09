曼聯滅愛主場24戰不敗 紐卡素反挫賓福特五連捷

曼聯昨仗防線有3個變動，包括隊長哈利馬古尼復任正選，乘主場連場不敗氣勢及不斷利用對手兩閘身後空間打反擊，在上半場多達21次攻門，要愛華頓門將比克福特高飛低撲，包括兩度救出安東尼馬菲奧斯的單刀攻門。「紅魔」戰至36分鐘打開紀錄，查頓辛祖妙傳入楔禁區的麥湯米尼勁射破網。曼聯在71分鐘再下一城，「拖肥」隊長史密斯高文解圍失誤，令拉舒福特傳中予後備入替的馬迪爾撞射建功，終勝2：0，賽後29戰56分續排第4。養傷逾兩個月的中場基斯甸艾歷臣首重返大軍，在77分鐘後備入替，但拉舒福特尾段因傷被換出，領隊坦夏格賽後承認愛將「情况看起來不太好」。

孫興慜亞洲首人英超百球

另邊廂，紐卡素先被賓福特射手艾雲東尼兩度射12碼入一球，惟憑對手烏龍球及前鋒阿歷山大伊沙克再建功，作客反勝2：1取英超五連勝；熱刺有韓國球星孫興慜先開紀錄，成為首個亞洲球員在英超入100球，加上拍檔哈利卡尼建功，主場以2：1險勝有日籍翼鋒三笘薰在陣的白禮頓，勝出這場亞洲球王對決。