阿仙奴圖破晏菲路不勝宿命衝冠 利物浦主場對壘逾10年不敗 阿迪達勉麾下勇往直前

利物浦vs.阿仙奴 now611/621台 晚上23：30直播

阿迪達上季領軍訪晏菲路前，曾在阿仙奴操練中轟炸式播放利物浦會歌「你永遠不會獨行」，以模擬作客情景，但兵工廠該仗以0：4敗走，而他們對上一次聯賽能在晏菲路能取分而回已是2016年1月，作客凱旋的話更要數到2012年9月，當時阿迪達還未成為阿仙奴隊長。

槍手邊路昇華助破前場壓逼

阿仙奴近年對利物浦弱勢其一主因，是經常無法化解紅軍的前場壓逼，但《The Athletic》引述對賽進攻數據指，沙卡與加比爾馬天尼利成為正選翼鋒後，以至今季兩閘改為持球能力較強的辛真高與賓韋特，都為球隊提供更多突破防線的傳球選擇。阿迪達也銳意磨練兩名翼鋒最後傳射功力，成為在首循環馬天尼利先開紀錄、沙卡梅開二度，主場3：2擊敗紅軍的關鍵。賽前對阿仙奴利好的消息除了沙卡病癒可上陣，因傷已缺陣兩仗的中堅威廉沙列巴亦有望候命，加強防線身體對抗性。

此消彼長，利物浦以後衛華基爾雲迪積克及隊長佐敦軒達臣為首的行軍速度已今不如昔，領隊高普也直認紅軍上仗作客悶和車路士，兩隊發揮皆水準之下，亦指出主場球迷雖然有助振奮士氣，「但晏菲路只是其中一環，總不能只依賴它」。前鋒加普亦說道：「要證明雙方差距不如聯賽榜展示那樣，我們仍相信可前四名完成今季。」利物浦目前在英超28戰43分排第8，離榜首多踢一場的阿仙奴相差多達29分，以及少第4的曼聯13分，翼鋒路爾斯戴亞斯昨證實下仗作客列斯聯才有望復出。

般尼提前7輪鎖定重返英超

另外，阿迪達過去曾於曼城擔任助教多年，而來季將再有曼城主帥哥迪奧拿的徒弟加入英超領隊行列。事關明日步入37歲的「藍月」前隊長高柏尼，昨領般尼作客2：1險勝米杜士堡後，領先英冠第3名球隊盧頓19分，對方多賽一場下，打破英冠紀錄提前7輪鎖定重返英超資格，亦成首支來季歐洲五大聯賽的升班馬。