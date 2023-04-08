體壇快訊：港隊換血戰新加坡七欖

吳霆騫吳卓輶世青64強止步

劍擊世青賽昨轉戰重劍項目，港隊4男4女雖全數晉級個人賽淘汰賽，只得吳霆騫及女將吳卓輶打入次圈並64強出局。陳海琳、方心、林楷喆、袁諾文今日轉戰少年組賽事，其中陳海琳上屆於女子少年組摘銅，早前亦在亞少賽衛冕。

爵士負雷霆緣盡季後賽

NBA常規賽進入尾聲，同力爭附加賽資格的猶他爵士與奧克拉荷馬城雷霆昨交手，最終主隊爵士輸98：114，續排西岸第12，肯定緣盡季後賽。陣中大前鋒馬克根尼落實今夏會回芬蘭服兵役。邁阿密熱火則作客129：101大勝費城76人，仍有機會與布魯克林籃網爭奪東岸第6的最後一個直入季後賽資格。

美大師賽展開 3將首日居首

今年首項高球大滿貫─美國高爾夫球大師賽於奧古斯達球場展開，3人完成首回合後以低標7桿的65並列榜首，分別是西班牙世界三哥拉姆、挪威球手荷夫蘭及已轉戰沙特LIV巡迴賽的高柏加。世界第1的舒夫拿以68桿並列第7，但世界第2的麥伊萊及3屆冠軍活士則失準，分別打出72及74桿。

秘魯棄辦U20世青賽

世界田聯公布，秘魯首都利馬以政局動盪及自然災害為由，退回明年8月的U20田徑世青賽主辦權，將另覓其他地方接手。秘魯自去年尾開始爆發反對總統博盧阿特的示威，上月中則與鄰國厄瓜多爾經歷6.8級大地震，日前被國際足協褫奪明年U17世少盃主辦權。