流浪挫晉峰 菁英盃闖4強 日援神田夢實再建功 勢獲續約一季

流浪在B組「雙殺」傑志後，賽前以7戰14分排第3，昨在斧山道運動場只要擊敗晉峰，將鎖定前兩名出線4強，開賽8分鐘即由前鋒祖連奴打開紀錄，10分鐘後流浪兩名新兵合作，加納籍前鋒伊巴謙傳予無人看管的神田夢實門前輕鬆破網，18分鐘領先2：0，後者1月加盟後上陣12場入9球，今季三鬥晉峰入5球，加上完半場晉峰隊長曾仲楠解圍「撻Q」擺烏龍，流浪半場已領先3球。

3萬獎金盡歸球員 懸賞80萬爭足總盃

換邊後初段雙方各入一球，流浪韓籍後衛金旻奎於54分鐘擴大比數，晉峰2分鐘後由費利浦薩射入12碼「破蛋」，這名巴西籍翼鋒完場前10分鐘梅開二度，惟流浪仍勝4：2。流浪8戰17分暫列B組榜首，在少1分及2分的東方和傑志下周一對碰，流浪肯定成為小組次名晉身4強，在本月18或19日的4強將鬥A組的冠忠南區或理文。晉峰在B組8戰2分包尾。

流浪今季3項盃賽均打入4強，除了在高級組銀牌已4強止步，現於菁英盃及足總盃均爭入決賽，包括本月29日足總盃4強對南區。今屆菁英盃4強球隊有3萬元獎金，流浪總監李輝立（Philip）賽後稱將會全數分發予球員，以及再作獎勵，並透露班主莫耀強開出80萬元獎金爭足總盃，「同老闆開會傾過，球隊今季成績已超乎理想，3個盃賽都入4強，港超聯賽正排第4，希望可以保持」。

李輝立稱季中換外援「明智」

Philip季中曾狠批多名新外援表現不力，之後更換多名外援後成績有改善，他稱是「明智決定」，滿意兩名新援神田夢實和伊巴謙的表現，透露會跟對方續簽多一季，但強調他們若有球隊更好條件招手也不會強留。他又確認祖連奴預計7月入籍，下季成本地球員及可獲港足徵召。