拜仁弗賴堡德甲狹路相逢 杜曹促歐聯前重振聲威

拜仁周中主場以1：2受挫弗賴堡，無緣德國盃4強，令第2次領兵的杜曹受到當頭棒喝，他承認球隊輸在欠缺最後一記致命傳送、一點準繩度、信心和創造力，「總之就是缺態，與頂級狀態有距離，但我們正向那方向前進」。他敦促麾下今晚德甲作客少8分的弗賴堡定須有回應，理由是次席多蒙特只少兩分，而且下周中在歐聯大戰曼城。拜仁今晚有前鋒祖普莫亭因膝傷舊患復發缺陣，守將烏柏美卡奴停賽。至於在德國盃被RB萊比錫淘汰的「蜂兵」將主場硬碰少兩分的第3位球隊柏林聯。

西甲次席皇家馬德里日前在西班牙盃4強，反勝宿敵巴塞隆拿躋身決賽後，明晨主場接戰排第6的維拉利爾。

皇馬西甲迎維拉利爾

安帥料3老將續留效

皇馬教練安察洛堤預言，季尾約滿的3名老將前鋒賓施馬、中場莫迪歷及卻奧斯，定可與會方就新合約達成協議，下季續留效，但「肥安」提醒會方也須為未來籌謀，並指年輕球員如卡馬雲加、曹亞文尼、費達歷高華維迪及丹尼施巴路斯的表現有目共睹，將是皇馬新世代的代表人物。