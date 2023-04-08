曼聯主場乘勇迎愛華頓 艾歷臣復操入大軍

31歲丹麥隊中場艾歷臣在1月底英格蘭足總盃被剷傷後，經過兩個多月養傷於近日歸隊參與數課訓練，今仗可重返大軍，在卡斯米路領紅後要再停賽最後一仗下，為「紅魔」及時補充中場人腳。

般費沙比薩換位見成效

紐卡素迎賓冀連贏5場

曼聯周中以1：0小勝賓福特後，結束英超3場不勝，以及在主場連續23場不敗，今晚續坐鎮奧脫福球場出擊，紅魔上仗將隊長般奴費南迪斯與沙比薩調位，分別出任防中及攻中的效果不錯，坦夏格亦讚揚般費在中後場做到控制比賽節奏的作用。不過，上仗傷出的勞基梳爾雖然傷勢不重，但今仗肯定缺陣。

愛華頓在2月由領隊戴治領軍後，9場聯賽取得3勝3和3負，以29戰27分排第16位，與第18位的般尼茅夫同分，仍未走出護級區，今仗還有中場主力杜哥利，因上仗主場對熱刺出手打中哈利卡尼的臉部而領紅停賽。

至於與曼聯同樣28戰53分、以得失球較佳排第3的紐卡素，則作客對剛負紅魔的賓福特，力爭在聯賽五連勝。