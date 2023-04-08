林柏特回車首擊誓屠狼 愛將蒙特勢受重用 眾新兵恐入冷宮

狼隊vs.車路士 now622台 晚上22：00直播

車路士今季英超成績走下坡，前領隊杜曹早於去年9月便下台，豈料由白禮頓過檔掌帥印的樸達更不濟，於月初主場負阿士東維拉後，球隊排名跌落第11位，以及被第4位球隊拋離14分下，他終於「冇得留低」，會方其後以其副手般奴沙托在主場領軍打和利物浦，之後便宣布以曾於2019年7月至2021年1月領軍的林柏特，擔任看守領隊至季尾。這名44歲的「藍戰士」名宿說：「車路士是我的球會，回巢是最容易的決定，感謝給予我這次機會的人。我很有信心，而且了解球隊、訓練場地、主場和球迷。」他又回應季後再度長期執教車路士的問題道：「我現在只會全力以赴，往後拭目以待好了。」

林伯稱回巢決定容易

林柏特上任後隨即督師備戰作客狼隊，其間遇上熟識的球員面孔時便展露笑容，並透露為能再與美臣蒙特共事而感興奮，「我倆一直相處很好，還有列斯占士、譚美阿巴謙（已轉會羅馬）和湯姆利（已轉會AC米蘭），看到他們都有良好發展令我很開心」。蒙特自樸達上任後不受重用，上次上陣已在2月尾，並盛傳明夏約滿的他季尾便會離隊。另據英國《每日郵報》報道，「林伯」回歸後，門將艾度亞文迪、左閘芝維爾、翼鋒薛耶治、基斯甸普列錫及前鋒奧巴美揚有望獲重用，但祖奧菲歷斯、高列巴尼、古古列拿及阿列沙巴拿加則恐受冷落。

狼隊兩主將停賽 普丹斯否認放飛劍

車路士此役續有守衛堤亞高施華及艾斯派古達等因傷避戰，只多尾三般尼茅夫1分的第14位球隊狼隊則有兩名傷兵外，也有守將莊尼卡斯度和中場魯賓尼維斯停賽，而普丹斯已否認曾在前一場英超向諾定咸森林球員吐口水。若他罪成勢需停賽6場，並令其中場拍檔沙拉比亞、柏度尼圖及勒美拿責任更重大。

同日排尾二的李斯特城主場迎戰「般茅」時，續由教練史杜維及錫拿一起暫時領軍，而續由看守領隊史迪連尼領兵的五哥熱刺，將迎戰緊隨其後的白禮頓。「海鷗」暫少熱刺4分但少踢兩場。