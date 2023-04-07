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2023年4月7日星期五
林柏特回巢暫掌車路士 續覓長期人選 前帥干地突傳獲垂青
曼聯紐卡素均捷續同分 拉舒福特平「後費格遜時代」入球紀錄
足總開展VAR培訓 港足6月兩鬥東南亞 安達臣續約兩年
港女足破主隊塔吉克 奧運外旗開得勝
黃純一世少摘銅 寫港隊女花最佳
吳安儀生涯首破百 世界賽外圍賽惜敗
湖人洛城打吡負快艇 直入季後賽現暗湧
電視精選
皇馬反勝巴塞闖決賽 賓施馬下半場戴帽 贈宿敵本季最大敗
德盃負萊比錫出局 多蒙特恐四大皆空
足壇快遞：阿根廷隔6年再登世一
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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