足總開展VAR培訓 港足6月兩鬥東南亞 安達臣續約兩年

香港足總裁判部本周起租用沙田麗豪酒店一個宴會廳一個月，放置相關器材安排本地球證做VAR培訓工作，並邀請國際足協的VAR項目經理來港指導，目標在一個半月培訓30名本地球證可使用VAR執法比賽。足總此前目標在今季季尾盃賽決賽試行VAR，足總裁判總監張炎有昨證實，現時推行進度約70%，肯定未能趕及今季港超下月完季前，以及在6月國際賽推行，已通知國際足協下季正式使用VAR，首仗最大機會是港超揭幕戰，而下月底至6月會舉辦一些青年賽事做測試。

國際足協經理訪港指導

流浪菁英盃誓挫晉峰出線

足總此前計劃在啟德體育園擺放VAR房，體育園未落成前需臨時搭建VAR房，將軍澳足球訓練中心（FTC）原是選址之一，惟張炎有稱現傾向覓一個約500呎商廈單位，作為臨時VAR房。

另外，賽馬會菁英盃今起舉行最後一輪分組賽，B組的標準流浪「雙殺」傑志後7戰14分排第3，由於前兩名的東方與傑志在下周一對碰，流浪今午3時若在斧山道運動場擊敗晉峰，將鎖定前兩名出線4強。