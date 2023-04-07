曼聯紐卡素均捷續同分 拉舒福特平「後費格遜時代」入球紀錄

梳爾第250次披甲 上半場傷退

拉舒福特在27分鐘接應中場沙比薩頭槌二傳門前破網，助曼聯以1：0小勝賓福特，在英超重返勝軌及主場連續23場不敗。福仔打破2月中後的3場聯賽入球荒，攻入第15個英超入球，今季各項賽事已入28球，名帥費格遜於2013年退休後，只有3名紅魔球員單季入28球，其餘二人為伊巴謙莫域及般奴費南迪斯。領隊坦夏格也稱，期望福仔能保持勇態到完季。不過剛續約及第250次為曼聯上陣的左閘勞基梳爾於37分鐘傷出，明晚主場對愛華頓上陣成疑。

紐卡素憑哥林威爾遜及祖連頓各梅開二度，作客5：1大勝韋斯咸，與曼聯同樣28戰53分排第3、4位，領先熱刺3分兼踢少一場。韋斯咸28戰27分排15，主帥莫耶斯執教生涯第二次英超主場失5球，他賽後承認已帥位不穩，「我很享受在韋斯咸的日子，若球會作出決定要我離開，我也會接受」。他已與諾定咸森林的谷巴一起成下個被炒領隊大熱門。