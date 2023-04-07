林柏特回巢暫掌車路士 續覓長期人選 前帥干地突傳獲垂青

車路士的共同控股人保亞利及艾格巴利昨發表聲明道：「我們很高興歡迎林柏特回來史丹福橋。他是英超名人堂成員，也是這球會的傳奇。在我們繼續尋找長期領隊的過程中，我們希望為球會和我們的球迷，提供一個今季餘下的清晰而穩定的計劃。我們想給自己任何可以成功的機會，而林柏特擁有我們需要的所有可以將我們帶到終點線的特點和質素。」

有關「林伯」回巢的消息，日前率先由《The Athletic》記者大衛奧斯甸披露，並透露他將帶同其固有教練團成員「上車」，包括英軍名宿艾殊利高爾、祖愛華士及基斯鍾斯，並隨即在英國時間周四帶隊督操，備戰明晚英超作客狼隊。

艾殊利高爾或回歸任教練

另據轉會新聞記者羅曼奴指出，林伯領兵的同時，車路士也會同時招聘下季接手的新主帥，不想匆忙決定領隊長期人選，除了繼續約見兩大熱門人選拿高斯文及安歷基外，會方亦在探討干地再次執掌的可能性。他曾於2016至18年執教車路士，其間曾先後奪英超和足總盃冠軍。

林伯是車路士傳奇中場，球員時代贏盡錦標，在2019年7月至2021年1月執教車路士，首季取得英超第4名，但在2020/21年翌季戰績欠佳而季中被辭退，首次「教車」生涯僅18個月，其後接手的杜曹贏得歐聯；去年1月林伯改為愛華頓執教，上季僅護級成功，今季成績更跌至降班邊緣，結果在今年初被解僱。

狼隊普丹斯向對手吐口水 勢重罰停6場

車路士日前主場悶和利物浦一仗，助教般奴沙托首次暫代領軍，林伯亦成賽事座上客，當時已傳言他有機會回巢執教。據報今次任命是車路士其中一名班主艾格巴利決定，不過林伯上次在車路士與門將阿列沙巴拿加等部分球員關係欠佳，加上他對上執教愛華頓各項賽事44場只獲勝率27.3%（見下表）實屬不濟。車路士目前在英超29戰39分排第11位，離第4的曼聯相差多達14分兼多踢一場。此外，狼隊前鋒普丹斯上場作客打和諾定咸森林時，因向對手吐口水罪成，勢被罰停賽6場。