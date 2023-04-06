沙特勁旅34億年薪搶美斯 可破球壇最高薪紀錄 首選留歐洲回巴塞

著名轉會新聞記者羅曼奴昨獨家披露，有見美斯與PSG的合約將於今夏屆滿，沙特阿拉伯傳統勁旅希拉爾決定出手「搶人才」，正式開出破世界球壇紀錄的4億歐元（約34.4億港元）年薪利誘美斯加盟。若美斯首肯，他將與現效力艾納沙的C朗重逢，雙雄下季在沙特職業聯賽再演「球王對決」。

羅曼奴同時表示，除了施展「銀彈攻勢」的希拉爾，美斯的舊東家巴塞隆拿亦對美斯念念不忘，該阿根廷隊球王的首選仍是留在較高水平的歐洲球壇征戰。惟巴塞隆拿因財困，今夏必先要確保不會違反財政公平條例（FFP）才能有下一步行動，美斯正是因巴塞「莫財」於2021年夏天被逼出走魯營球場；至於PSG會方續約條件傳要求美斯接受減薪25%，但美斯希望得到會方關於未來計劃的承諾，因此其續約談判最近停滯不前。有法國傳媒稱PSG亦有意下季拆伙「MNM」進攻組合，將尼馬出售。另外，班主為「萬人迷」碧咸的美職聯球會國際邁阿密，同樣也對美斯虎視眈眈。

C朗沙特聯賽入球達雙位數

至於力爭助艾納沙在沙特聯賽封王的C朗，昨在聯賽作客對艾達拉（Al-Adalah）梅開二度，助球隊大勝5：0，只落後榜首1分。C朗在沙特征戰10場後，其個人入球數已達11球之多。與C朗交情匪淺的名嘴皮雅斯摩根則在社交網發文「抽水」，稱頌C朗的2個入球之餘，也開腔諷刺曼聯領隊坦夏格今年1月以韋格賀斯取代C朗出任球隊正選中鋒，為「足壇史上其中一個最差決定」。