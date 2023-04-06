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2023年4月6日星期四
藍戰士悶和紅軍 百年同期入球新低 般奴沙托首領軍續低迷 連番失機兩吃詐糊
英超齋戒月新安排 賽前申請指定時間暫停比賽
米祖域推球證停賽8場 足總考慮上訴加刑
拜仁遭弗賴堡絕殺出局 連續3季無緣德國盃4強
意國打吡言和 盧卡古等3將領紅
足壇快遞：亞洲盃5．11分組賽抽籤
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沙特勁旅34億年薪搶美斯 可破球壇最高薪紀錄 首選留歐洲回巴塞
黃純一女花世少穩奪獎牌
太陽打入季後賽 杜蘭特解放CP3
體壇快訊：李俊威世界賽外圍賽一輪遊
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【明報專訊】（請看附圖）
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