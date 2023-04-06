足壇快遞：亞洲盃5．11分組賽抽籤

施非林無競爭連任歐協會長

歐洲足協（UEFA）昨宣布施非林以唯一候選人身分連任會長， 任期至2027年。現年55歲的施非林為斯洛文尼亞人，於2016年9月出任歐洲足協會長，並於2019年連任，換言之今次是他第二度連任。

奧沙辛拿闖西盃決賽

奧沙辛拿昨在西班牙盃4強次回合，在法定時間以0：1負畢爾包，兩回合計打和1：1，戰至加時116分鐘憑中場柏保路伊賓尼斯妙射得手，以總比數2：1淘汰對手，繼2005年後隊史第二度躋身西盃決賽，將於下月6日爭冠。

墨超踢人球證停賽12場

墨超球證費蘭度靴南迪斯日前疑膝撞利昂球員魯卡斯羅美路大腿內側，昨遭墨西哥足總重罰禁止執法12場。他道歉並表示會服從判決。羅美路則因捲入球員衝突，被停賽兩場，這名28歲中場相信靴南迪斯只是一時意氣犯錯。