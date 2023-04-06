藍戰士悶和紅軍 百年同期入球新低 般奴沙托首領軍續低迷 連番失機兩吃詐糊

車路士助教般奴沙托任看守領隊首仗陣容變化不大，中場尼高路簡迪傷癒後首任正選，利物浦中堅華基爾雲迪積克因病未有隨隊，3名主力穆罕默德沙拿、安德魯羅拔臣及阿歷山大阿諾特先列後備，隊長佐敦軒達臣為「紅軍」第350次英超上陣。

高普輪換沙拿 慶幸作客取分

主場出擊的藍戰士開賽搶攻，但門前把握力問題未有改善，中場高華錫及前鋒夏維斯連番失機，右閘列斯占士於23分鐘勁射破網，因隊友越位「食詐糊」。高華錫與夏維斯於換邊後初段再各有單刀良機，但後者被視像裁判（VAR）以破網前省中手部推翻入球，球隊全場12次攻門只得3次中龍；紅軍於65分鐘陸續換入沙拿及羅拔臣等主力亦未能攻破大門，終雙方互交白卷，去年2月以來4次交手都踢成0：0，且近6次對壘於法定時間均打和收場。

車路士與利物浦在英超皆連續3場不勝，賽後以29戰39分及28戰43分續排中游。藍戰士今季重金擴軍，但29場聯賽只入29球，是球隊自1921/22年（23球）及1923/24年（16球）球季後，同期入球第3低一季。般奴沙托賽後稱，樸達離任對球隊有一定影響，「球隊現在沒有他是很艱難，但球員也付出了一切，相信遲早會再有入球」。據報西班牙隊前帥安歷基昨與經理人飛抵倫敦，準備跟車路士高層會面，稱他100%願意接掌藍戰士，但會方同時有聯絡拜仁慕尼黑前帥拿高斯文。

另邊廂，利物浦領隊高普解釋收起沙拿等主力，因他們征戰連場必須休息，又認為昨仗雙方表現均信心不足，「這不是一場精彩比賽，但作客能夠取分已算不錯」。紅軍將於下周日主場大戰榜首的阿仙奴，高普拒談爭前四機會，僅稱會踢好餘下10場聯賽。

白禮頓輕取般尼茅夫

護級隊李城森林同敗

其餘3場英超補賽，白禮頓憑三笘薰助攻予艾雲費格遜建功，作客以2：0擊敗般尼茅夫，27戰46分升上第6，離多踢2場排第4的熱刺只差4分；同樣剛辭帥的李斯特城在踢少一人下，主場1：2負阿士東維拉。般茅與李城以29戰27分及25分排尾三及尾二；諾定咸森林作客1：2負列斯聯後，得27分跌至尾四，近8場聯賽不勝，領隊谷巴帥位岌岌可危。