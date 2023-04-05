巴塞撼皇馬爭入決賽 兩翼拉芬夏雲尼斯奧斯演巴西內訌

巴塞隆拿vs.皇家馬德里 明晨03：00開賽

巴塞隆拿與皇家馬德里今季的競爭，由西甲伸延至西班牙盃，而巴塞暫均是勝者，既在聯賽拋離次席皇馬12分，重奪冠軍高唱入雲；在西班牙盃4強首回合亦藉敵衛艾達米列達奧擺烏龍勝出1：0，連同西班牙超級盃在內，巴塞與皇馬交手4次錄得3勝1負的上風成績，惟對拉芬夏比洛尼卻不是味兒，事關這名擅用左腳的26歲右翼未嘗射破皇馬大門。

拉芬夏養精蓄銳圖首破皇馬大門

然而，拉芬夏的表現正朝着好的方向走。回顧去年尾的世界盃前，尚在適應巴塞打法的他只在西甲斬獲兩球和交出4次助攻，卻自卡塔爾回歸後，入球和助攻分別是5和3個，並獲網站whoscored.com四度選為最佳球員，甚至傳言已獲阿仙奴和車路士垂青。他在日前西甲作客以4：0大勝艾爾切停賽，故已為明晨大戰養精蓄銳，爭取個人對皇馬「開齋」。

拉芬夏此役對手將很可能是皇馬守將阿拉巴及拿祖費南迪斯等，甚至是回防的巴西同胞左翼雲尼斯奧斯祖利亞。22歲的雲尼斯奧斯已效力皇馬5季，只曾兩度在巴塞身上「士哥」，但今季卻「食白果」，對今季上陣42次入19球和貢獻10個助攻的他可謂是不合格。此外，他的隊友37歲老將莫迪歷據報勢會復出，勢與亦缺陣對艾爾切的34歲巴塞隊長布斯基斯在中場周旋。兩軍的勝方將決戰今晨對陣的畢爾包和奧沙辛拿的勝出者。

此外，今季西甲成績急走下坡的華倫西亞，昨只能在末段藉12碼入球，主場逼和華歷簡奴1：1，賽後排尾四，與隨後的愛斯賓奴和艾美利亞同得27分。至於日前解僱教練迪亞高馬天尼斯的愛斯賓奴，已委任42歲球會名宿兼西班牙前國腳前鋒路斯加西亞為新帥。