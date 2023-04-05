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2023年4月5日星期三
曼聯爭前四響警號 迎賓福特誓反底 卡斯米路續坐波監 眾中場發揮左右大局
熱刺愛華頓言和 卡尼遭打臉倒地被質疑插水
樸達車路士取共識 傳僅獲賠1.3億
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康乃狄克NCAA封王 隊史第5冠
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傳家人思鄉兼不滿減薪 美斯PSG接近「離婚」
足壇快遞：港足新隊徽添「中國」
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【明報專訊】（請看附圖）
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