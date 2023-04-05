樸達車路士取共識 傳僅獲賠1.3億

保亞利疑不信任拿高斯文

另據《泰晤士報》報道，車路士目標在未來一周覓得新帥，以趕及領軍下周四歐聯8強對皇家馬德里，候選名單有4至5人，首選為拜仁慕尼黑前帥拿高斯文，其次為熱中到英超執教的西班牙隊前帥安歷基、曾執教熱刺的普捷天奴等。不過，拿高斯文上月底被炒後仍跟拜仁有約在身，若要招手就要與這支德甲班霸談判，有報道稱車路士班主保亞利質疑這名35歲少帥，是否有足夠經驗帶領球隊走出低谷。此外，多個傳媒報道，去年底世界盃後離任的安歷基希望盡快重拾教鞭，更稱他優先考慮英超球會。

至於本季初被車路士解僱的拜仁慕尼黑主帥杜曹，日前回應繼任其帥位的樸達被炒時，強調現時「藍戰士」已跟其執教時完全不同，「我很享受在車路士的工作，但那裏改變了很多，所以得悉這消息後並沒有太大情緒」。

樸達或休息拒教李斯特城

另邊廂，同樣剛辭帥的李斯特城，據報有意邀樸達接掌，但《太陽報》稱這名英籍教頭希望至少休息到今夏，有豐富英超執教經驗、賦閒逾一年的賓尼迪斯，則立即成為「藍狐」新帥熱門。