熱刺愛華頓言和 卡尼遭打臉倒地被質疑插水

莫拉杜哥利分別領紅

史迪連尼批麾下急躁

杜哥利於58分鐘用手打中卡尼的臉部而領紅，後者於68分鐘主射12碼打開紀錄，連續3場聯賽有入球，亦是這名英格蘭隊長歷來在英超第250個參與入球，包括205球及45次助攻。輸12碼罪人的拖肥後衛米克堅尼之後將功補過，先在88分鐘被入替僅6分鐘的熱刺翼鋒盧卡斯莫拉粗野攔截，令對方「直紅」被趕出場，後於完場前施冷箭扳平，為主隊逼和1：1。熱刺賽後29戰50分，以較佳得失球暫壓過同分的曼聯升上第4位，跟第3的紐卡素同分，但較兩隊多踢兩場，爭前四形勢仍被動。愛華頓搶回1分後29戰27分。

暫代領軍的熱刺助教史迪連尼賽後不滿曾多踢一人情况下，未能控制戰局保持勝果，「多踢一人時要保持控球，等待合適時機再爭取入球，但球員踢得太急躁」。英國部分球迷賽後則在網上批評卡尼的倒地是「扮嘢」，評述賽事的名宿加歷查及加利尼維爾認同，杜哥利的動作不至於令卡尼倒地，惟認為紅牌沒有爭議。