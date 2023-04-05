曼聯爭前四響警號 迎賓福特誓反底 卡斯米路續坐波監 眾中場發揮左右大局

曼聯vs.賓福特 now622台 明晨03：00直播

韋斯咸vs.紐卡素 now611/621台 明晨03：00直播

曼聯自0：7慘敗予利物浦後，在英超連續3場不勝，包括主場與修咸頓互交白卷及周日作客0：2負紐卡素，隨着熱刺昨主場1：1和愛華頓後，同得50分的紅魔因得失球差不及跌至第5位，爭前四形勢重響警號。卡斯米路今仗為領紅牌停賽4場的第3仗，據統計，這名31歲巴西國腳今季缺陣下，曼聯勝率低至33%，在陣勝率高達76%，足證這名悍將在球隊的重要性，反觀其同鄉費特、抑或在國家隊比賽有好表現的麥湯米尼及借將沙比薩，均未能做到填補卡斯米路攻守兼備的作用，此役面對近3仗入2球的賓福特射手艾雲東尼為首的鋒線，要報卻首循環作客大敗0：4之仇更添難度。賓福特今季對強隊總有好表現，包括曾作客擊敗曼城、打和阿仙奴及主場挫利物浦。

坦帥否認麾下欠爭勝飢餓感

曼聯在英超連續3場無入球，季中大勇的拉舒福特出現入球荒，隊長般奴費南迪斯亦在等待職業生涯第100個聯賽入球。領隊坦夏格承認，球隊近期表現低於水準，缺乏決心及創造力，但否認是2月底贏得英格蘭聯賽盃後，令麾下失去爭勝的飢餓感。其中查頓辛祖近期表現低迷，多次正選或後備落場均缺乏信心，《曼徹斯特晚報》報道，坦夏格開始對這名23歲英籍翼鋒失去耐性。

紅魔昨正式落實與左閘勞基梳爾續約4年至2027年6月，這名27歲英格蘭國腳今季站穩正選，甚至能串演左中堅，他稱效力曼聯9年已視為一個家，希望為球隊爭取更多榮譽。至於右閘方面，據報曼聯相中效力德甲利華古遜的謝利美費林邦，已跟這名22歲荷蘭小國腳的經理人展開談判。

紐卡素韋斯咸對撼同搶分

另一爭四分子紐卡素在擊敗曼聯後升上第3士氣大振，明晨作客韋斯咸力爭在英超四連勝，後者周日雖於護級戰在主場以1：0小勝榜尾的修咸頓，但由於眾護級球隊分數接近，「鎚仔幫」絕對需要搶分。