歐聯前哨戰 拿玻里主場吞米蘭4蛋

賽前各賽事4戰不勝的AC米蘭，此役上半場有皇家馬德里借將巴謙戴亞斯傳射居功，先在17分鐘妙傳予利亞奧單刀挑射建功；8分鐘則乘對手解圍不遠，禁區內扣過敵衛馬里奧雷爾後近射得手。利亞奧在59分鐘取得本仗第2球，也是這名葡萄牙隊翼鋒本季意甲第10球。67分鐘，AC米蘭再由後備入替的沙利麥卡斯一己之力避過3名守衛射入，鎖定4球勝局。

AC米蘭在兩軍下周四歐聯8強首回合交鋒前，以一場大勝先振聲威，賽後更以28戰51分，反超今輪不敵費倫天拿的國際米蘭1分，升上意甲第3，落後次席拉素4分。教練皮奧利叮囑麾下，這仗僅為本季其中一場勝利，餘下賽程仍需保持高度集中，「我們之前錯失太多贏波機會，絕不能重蹈覆轍。不論這仗結果如何，都不會影響接下來的歐聯。到時的體驗、氣氛等一切，都會跟現在完全不同」。

祖雲意盃4強大戰衛冕國米

此外，意大利盃明晨演4強首回合，各賽事五連勝的祖雲達斯，主場硬碰近4仗1和3負的衛冕之師國際米蘭。