賓施馬戴帽夏薩特助攻 6球破華拉度列 皇馬強勢迎國家打吡

皇馬是役收起37歲老將莫迪歷，後衛阿拉巴則養傷逾一個月後復出。他們22分鐘先由洛迪高高斯的入球揭開大勝序幕；緊接賓施馬在29分鐘起，7分鐘內連中三元，職業生涯首次在上半場完成帽子戲法，半場拉開4球優勢。皇馬換邊後再由阿辛斯奧73分鐘建功，加上夏薩特補時傳予盧卡斯華斯基斯埋齋，前者繼去年9月11日後首在西甲上陣即交出助攻，賽後27戰得59分續居次。

皇馬周四凌晨將轉戰西班牙盃4強次回合，帶着1球落後劣勢作客宿敵巴塞。安察洛堤賽後特別提到本仗貢獻一入球兩助攻的洛迪高高斯，透露該名22歲巴西籍翼鋒，屆時或再肩負球隊進攻重任，「他在進攻端為對手帶來威脅，不論身處任何形勢，擁有他讓我感到安心」。「肥安」又說，儘管昨仗早段幾乎被客軍有機可乘，但鋒線球員的高水準發揮引領球隊輕鬆摘勝，「前線4將的合作天衣無縫，多變、機動性的走位，進攻敵軍深處，這些都是我們一直想要的」。

華拉度列愛斯賓奴易帥護級

馬體會小勝貝迪斯鞏固前四

安帥早前雖表明會履行皇馬的合約至明夏屆滿，但其擔任助教的兒子大衛，則證實會在今夏離隊，冀脫離父蔭開拓自己的教練生涯。至於由皇馬名宿朗拿度擔任班主的華拉度列，賽後以27戰28分排第16，僅領先尾三的艾美利亞1分，昨更宣布教練柏捷達離任。至於第17位的愛斯賓奴，同日亦解僱主帥迪亞高馬天尼斯。

此外，第3的馬德里體育會昨憑安祖哥利亞在88分鐘建功，以1：0險勝第5位球隊貝迪斯。第4位的皇家蘇斯達則作客以0：2不敵維拉利爾，續以3分領先貝迪斯。