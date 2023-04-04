英超3戰四弱搶分 李城迎維拉矚目

有意招攬失業樸達

目前英超護級份子多達9隊，排第12的水晶宮只多今晨主場對熱刺的尾三球隊愛華頓4分，故此明晨第17位列斯聯對第15位諾定咸森林、迎戰白禮頓的第16位球隊般尼茅夫，以及碰維拉的第19位李斯特城，都是1分都不能少。

李城過去6場英超僅得1分令羅渣士烏紗不保，訓練工作暫由教練錫拿和史杜維負責。據英國《獨立報》報道，樸達已成為該隊新帥的大熱門，原因是早在季初，李城便有意以時任白禮頓領隊的樸達取代羅渣士，卻被車路士捷足先登，所以雙方現有機會水到渠成。至於其他人選還有賓福特領隊法蘭克、執教英冠球隊般尼茅夫的湯馬臣、名帥賓尼迪斯及比爾沙等。

列斯聯殘陣迎森林

去年2月辭退比爾沙的列斯聯，與客軍諾定咸森林，明晨交鋒前分別至少有5和7名傷兵，彼此均需殘陣作戰；「般茅」對白禮頓的優勢在於過去兩次主場先後擊退利物浦和富咸，對陣過去10仗只曾一敗的「海鷗」未必處於劣勢。