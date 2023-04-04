曼聯遭喜鵲復仇反壓 3場不勝食白果 梳爾：缺爭勝心

近况回勇的「喜鵲」，此役全場錄得22次叩關，較續有中場主將卡斯米路停賽的曼聯多達16次。半場兩軍互無紀錄下，主隊終在65分鐘靠中場般奴古馬雷斯傳中，翼鋒辛特麥斯明頭槌二傳予祖爾韋洛克近門頂入打破缺口。曼聯較後時間反撲略見有心無力，88分鐘更再被敵軍藉罰球攻勢，由後備兵哥林威爾遜接應捷比亞的傳送頂破大門。紐卡素賽後追至與曼聯同為27戰得50分，並以較佳得失球差壓過對方，在熱刺今晨對愛華頓前升上第3。

曼聯英超近3仗先後慘吞利物浦7蛋、與榜尾修咸頓互交白卷，此戰再以兩球敗走聖占士公園球場，3場不勝兼顆粒無收。後衛勞基梳爾透露，眾球員賽後自行開會檢討，認為球隊欠缺爭勝所需的決心，成此戰落敗主因，「紐卡素固然發揮出色，但我不認為對方技高一籌，只是他們對此戰的飢渴感、熱誠皆我們更優勝」。

重返前4的紐卡素，來季有望自2002/03球季後再戰歐聯。入球功臣韋洛克承認，英聯盃決賽飲恨，激發了球隊復仇決心，「英聯盃決賽落敗後，一直覺得有負於球迷，也受到了痛擊。所以我們把這些不服輸的憤怒帶到此仗」。