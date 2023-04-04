車仔無人駕駛衝紅軍 樸達下台 12帥烏紗不保創單季新高

車路士vs.利物浦 now611/621台 明晨03：00直播

車路士日前在英超主場吞阿士東維拉兩蛋後，再度盛傳樸達「冇得留低」，他終被手起刀落，成為去年9月的杜曹後，今季第2個離開這支在聯賽跌落第11位球隊的領隊，連同同日較早前的羅渣士，今季被革職的主帥增至12人，打破單季炒10人的紀錄。車路士在聲明中指出，：「我們宣布樸達已離隊。他同意與會方合作，以促進平穩過渡。」總計47歲的樸達領軍7個月，車路士各項賽事31戰取得12勝8和11負，勝率只有38.7％。

般奴沙托臨危受命

車路士同時委任樸達的42歲西班牙籍副手般奴沙托為看守領隊，將於明晨「地標」領軍主場迎戰利物浦。沙托在新帥候選人中，僅次於大熱門拿高斯文，其他人選還有普捷天奴、安歷基、施丹、摩連奴和令人意外的羅渣士等，而在英超分別執教白禮頓及富咸的迪沙比及馬高施華也有機會獲垂青。

大戰「紅軍」已成為沙托的嚴峻考驗，事關包括守將堤亞高施華及艾斯派古達等傷兵多達5人，翼鋒史達寧及後衛韋斯利科芬拿也上陣成疑，好消息是全能中場尼高路簡迪養傷7個半月後，上場對維拉已後備上陣，此役有望擔正。

紅軍上兩仗連續作客敗走般尼茅夫和曼城後，排名已降至第8，爭取前四處於被動，領隊高普對樸達及羅渣士被辭退是感同身受，他說：「我仍在隊中，不是由於今季球隊的表現，而是由於過去的成績。」

高普認靠光環續命

高普甚至認為1：4慘負「藍月」一仗中，隊中只有中場佐敦軒達臣、法賓奴、前鋒加普及門將艾利臣比加4名球員表現對辦，並說：「若你想有好成績，隊中必須有14至15個球員有頂級狀態。」亦或由於此，紅軍明晨之戰的正選陣容中，可能會換為前鋒達雲紐尼斯、羅拔圖法明奴、中場占士米拿、後衛森美卡斯等輪換球員。