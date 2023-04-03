車路士負維拉 樸達勢危 羅渣士離李斯特城 韋斯咸小勝脫降班區

爆大冷在2015/16英超球季封王的李斯特城，宣布在與50歲的羅渣士同意下「分手」，而球會副領隊基斯戴維斯也已離隊，球隊訓練工作暫改由教練錫拿和史杜維負責。羅渣士曾於2012至15年領軍利物浦，曾與英超錦標擦身而過，2016至19年執教蘇超勁旅些路迪取得成功後，於2019年2月底成為李斯特城主帥，曾在2021年帶領球隊贏得足總盃和社區盾冠軍，惟近季英超成績拾級而下，今季更長期在中下游掙扎下，昨晚終於「冇得留低」，總計他領軍204次取得92勝42和70負，勝率45.1％。

拿高士文成上車大熱門

另外，昨晚賽前排尾二的韋斯咸主場迎戰包尾的修咸頓的搶分大戰，憑守將阿古特於25分鐘頂入，主場1：0小勝，賽後27戰得27分，暫升至第14位逃離降班漩渦，修咸頓則29戰續得23分。

至於車路士領隊樸達在不敵維拉後說：「單從進攻數據而言，我們其實已做得不錯。上半場我們能迅速贏回球權、能製造單對單進攻機會、能威脅對方球門，只是當去到己方及對方禁區時，我們的確不及對手。」

此役是車路士今季英超第10場敗仗，樸達的聯賽勝率更只得40%，而球迷更在昨仗半場及完場後報以漫天噓聲。據報拜仁慕尼黑前帥拿高士文，已成為車路士下任領隊大熱。至於曾執教熱刺的普捷天奴、西班牙隊前帥安歷基及士砵亭教頭魯賓艾摩廉，則亦是車路士易帥的熱門人選。

熱刺炒干地後首戰作客愛華頓

至於與車路士「同病相憐」的，還有正處內部大地震，主帥及足球總監柏拉迪斯先後請辭及停職的熱刺。該隊明晨將作客惡鬥尾三的愛華頓，暫代領隊史迪連尼則以其之前執教難民球隊出戰比賽的經歷，勉勵球員克服逆境，他說：「他們從不同地方漂洋過海而來，有阿富汗、摩洛哥、加納、剛果，以至非洲不同國家。有球員曾窩身在廢棄輪胎超過24小時，有門將只得一隻眼睛，卻在4強及決賽救出3個12碼成為贏波英雄。他們面對更惡劣的環境，但可以無比決心贏得一場又一場賽事，我相信我麾下的球員們也做得到。」