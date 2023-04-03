體壇快訊：雷鑑津世少賽不敵世一

麥堅杜殊寫400混世績

加拿大籍的16歲新星麥堅杜殊，繼上周在加拿大隊世界游泳錦標賽選拔賽中，於女子400米自打破世界紀錄後，昨又以4分25.87秒的時間，將匈牙利名將賀素於2016年里約熱內盧奧運的400米個人混合泳世績推前0.49秒。

姬維杜娃邁阿密封后

15號種子捷克籍的33歲名將姬維杜娃，昨在邁阿密公開賽女單決賽，以7：6（16：14）、6：2，力挫是去年溫網冠軍的10號種子雷芭堅娜，首次封后。哈薩克籍的雷芭堅娜於莫斯科出生，她賽後支持溫網允許俄羅斯及白俄羅斯球手以中立身分參賽。

馬刺三傑入名人堂

美國籃球名人堂昨公布今年入選單名，12位名宿中最終是韋迪、洛維斯基、加素爾及柏加脫穎而出。與柏加在聖安東尼奧馬刺合作多年的名帥普波域治及前助教碧琪夏蒙亦當選。另外，洛杉磯快艇昨雖有利安納近兩年來首次背靠背正選上陣，但在NBA常規賽作客以114：122不敵新奧爾良塘鵝；達拉斯獨行俠主場以122：129不敵邁阿密熱火。

祖舒華近40月首勝

英籍前重量級世界拳王祖舒華昨雖未能擊倒美籍對手Jermaine Franklin，但仍憑拳證一致裁決，取得個人近40個月首場勝仗，賽後向同胞兼WBC冠軍泰臣菲里下戰書。至於懸空的WBO羽量級冠軍腰帶，昨由古巴的拉美利斯擊敗加納籍對手取得。