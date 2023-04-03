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2023年4月3日星期一
港隊隔13年再贏七欖銀盾 麥季聰首達陣 姚錦成喜見華將世代交替
夢幻對決 新西蘭挫斐濟稱王
智利球迷冀南看台文化保存
七欖精彩瞬間
標槍王許懷熙近20個月首戰報捷
體壇快訊：雷鑑津世少賽不敵世一
電視精選
車路士負維拉 樸達勢危 羅渣士離李斯特城 韋斯咸小勝脫降班區
杜曹「地標」捕蜂 拜仁重當德甲一哥
F1澳洲站三度紅旗 賽會處理捱批
七欖精彩瞬間
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【明報專訊】（請看附圖）
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