智利球迷冀南看台文化保存

Guillermina早年因船務工作到港居住7年，隨後移居上海12年，他昨日穿着印有「香港七人欖球世界盃2005」的外套入場，並透露早於2003年首次入場觀賽。作為斐濟隊的死忠球迷，他曾在香港見證愛隊取得五連霸，又表示香港七欖20年來年氣氛如一。

曾在世界各地看七欖世巡賽的Guillermina，近年退休後已返回家鄉智利定居，但他今年飛越半個地球，帶同妻兒返港參與這項年度盛事。他把家人留在包廂，獨自跑到「18禁」的南看台會友，他笑說：「因為這裏的氣氛和人，讓香港七欖與別不同 ，我有去過其他國家的七欖世巡賽，但和香港很不同，世界上只有香港有南看台。」

政府計劃改建香港大球場，將場內座位數目由4萬個減至9000個，並計劃將香港七欖等大賽移師啟德體育園。Guillermina笑言，場地不會影響球迷的熱情，「即使比賽搬到其他場地舉行，但是球迷都可以將南看台重現。我覺得其他地方都想複製這種文化，以不同打扮入場，但香港的南看台是獨一無二的」。