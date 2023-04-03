夢幻對決 新西蘭挫斐濟稱王

11屆香港站冠軍新西蘭男隊在D組3戰全勝，晉級盃賽8強以24：10力克溫哥華站冠軍阿根廷隊，再與法國隊爭入決賽。兩隊在4強鬥得激烈，新西蘭隊憑Lewis Ormond及Ngarohi McGarvey-Black建功，以12：7險勝闖決賽。至於19屆香港站冠軍斐濟隊同樣於A組3戰全勝，其晉級之路也相當驚險，先以10：7反勝南非隊，再鬥到加時以19：14險挫英國隊。

兩支今屆未嘗敗仗的球隊在決賽碰頭，新西蘭隊在上半場三度達陣，領先24：7。不過，斐濟隊在下半場有Joseva Talacolo連建兩功，追至17：24，但「All Blacks」成功守住勝局，自2014年再於香港封王。

女隊擒澳洲首摘香港站桂冠

女子組方面，新西蘭隊在盃賽決賽面對澳洲隊，上半場有Stacey Waaka梅開二度，領先14：12。她們下半場再有Michaela Blyde達陣，終以26：17勝出，首奪香港站冠軍。賽事在煙花下落幕，而「All Blacks」更在球迷面前大跳哈卡舞慶祝。