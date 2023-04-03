港隊隔13年再贏七欖銀盾 麥季聰首達陣 姚錦成喜見華將世代交替

港隊在分組賽3戰全敗，在B組排第4無緣盃賽，昨於首場名次賽以5 ：22不敵澳洲隊，姚錦成在一次攔截後傷及左手手腕，隨後兩場皆未能上陣。他表示今日將到醫院照X光，才能確認傷勢，「治療師帶我去檢查情况，初步估計是骨裂。我對澳洲時首次攔截後，起身就見到手腕像雞蛋一樣腫」。

名次賽連挫肯尼亞加拿大

麥季聰：希望鼓勵後輩堅持

港隊短休約3小時後轉戰第13至16名名次賽硬撼肯尼亞隊，眾將背水一戰下盡顯決心，拜恩塞巴兩度突破重圍建功，加上韋兆新飛身達陣，助港隊以19：10勝出，睽違10年再於世巡賽主場得勝。港隊休息近4小時後，在最後一仗鬥加拿大隊，麥季聰甫開賽半分鐘接應靴貝特傳球，取得其生涯首個大球場達陣。靴貝特其後助港隊領先12：0完半場。球迷在下半場開賽前大玩人浪，落力為主隊打氣。港隊乘勝追擊，丹馬克在左路單騎達陣，領軍擴大領先至17：0。雖然加拿大隊末段得分，但難阻港隊以17：7贏得銀盾，眾將賽後難掩激動，在場上相擁慶祝。

姚錦成坦承因傷未能上陣而失望，但也換個身分支持港隊和隊友，亦為麥季聰首次在主場達陣而高興。麥季聰聞言後，即笑說姚錦成今季未曾得分，故最後一場有決心為對方多出一分力，「我知道成哥打不到，起碼要幫佢入一球，做到就想再入多球」。對於後輩達陣，姚錦成也替他高興，「站在華人角度，我們在球場上達陣，可以令大家對港隊更有歸屬感」。麥季聰未有接棒的壓力，但他也期望姚錦成淡出球場後，自己的表現可以鼓勵年輕球員，「像我以前看七欖，如果沒有成哥和Cado（李卡度），全隊都是洋人面孔的話，自己都未必繼續打落去。現在我做這個角色，希望可鼓勵小朋友」。

賽前已表明是主場最後探戈的姚錦成，笑言自己的香港七欖生涯好頭好尾，因為他在2010年取得首頂「喼帽」，以及今屆港隊都能贏得銀盾，「港隊2010年得第一次銀盾，我在最後一次七欖都有隊友為我贏銀盾，是個完美句號」。

港隊捧走銀盾後繞場慶祝，姚錦成聽到球迷高呼自己的名字時亦覺感觸，因其13年七欖生涯最難忘主場觀眾的支持，「好多支持者呼喚我的名字，歷屆不多人會叫華將的名字。我在繞場時聽到球迷叫我，覺得很感動，證明這13年沒白費，我的努力得到一個證明」。