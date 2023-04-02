古積特史米沙訪港 首入場觀七欖 同稱仍心繫利物浦 冀舊會英超前4完季

古積特和史米沙上次訪港，已是2019年6月在大球場參與利物浦對多蒙特的名宿賽，他們樂見香港取消社交距離限制，逐步復常。昨賽事錄得逾2.5萬人次入場，天氣轉晴下令球迷氣氛更高漲，對於首次入場看七欖，史米沙說：「我覺得這是一個很好的娛樂活動，球迷有很多打扮，希望未來我也能參與其中」。他續稱比賽節奏很快、有很多攔截，甚為刺激，他與古積特也欣賞欖球員永不言敗的鬥志。今屆香港七欖中，捷克籍的史米沙認為斐濟和新西蘭隊表現最搶鏡，古積特則有不同意見，「就像足球一樣，阿根廷隊的表現很好」，二人異口同聲稱期待決賽日，繼續欣賞精彩大戰。

寄語紐尼斯加普表現更穩定

兩位利物浦名宿不忘分享對紅軍今季看法，古積特盼球隊演出更穩定，「我們總希望球隊做得更好，紅軍今季雖有意外失分，但他們也大勝曼聯7：0。紅軍今季要贏英超很難，但他們要確保取得前4，下季繼續參與歐洲賽」。二人認為高踞英超榜首的阿仙奴大有機會封王，史米沙笑言：「阿仙奴在歐霸出局後可以專注聯賽，我認為曼城始終以歐聯優先」。

荷蘭名將古積特提及，紅軍新兵達雲紐尼斯和加普也有精彩表現，但需保持穩定，「他們踢過歐聯，但未試過贏很多錦標，要適應這種水平，每場都要保持專注，我有信心球隊會進步」。史米沙相信利物浦今夏會繼續物色合適新兵，更笑言：「作為利迷當然想見到基利安麥巴比（加盟），當然我只是說笑，你也可以問（領隊）高普會不會簽他」。

文：許嘉明、圖：楊柏賢