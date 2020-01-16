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2023年4月2日星期日
英超爭標雙雄同告大捷 曼城挫利物浦 捷西斯起孖領阿仙奴破列
曼聯征爭四勁敵紐卡素 麥湯米尼誓乘勇證身價
美斯再傳回巢巴塞 沙維表態支持
「更想專注球會論」掀風波 金玟哉急忙致歉
邁阿密賽無緣爭冠 艾卡拉斯失世一
佩雷斯排位賽未完成 紅牛澳洲站包辦頭尾起步
周子雅刷新三級跳U18港績
體壇快訊：陳樂熹世青賽32強止步
SUN周日體育直播賽程
古積特史米沙訪港 首入場觀賞七欖 同稱仍心繫利物浦 冀舊會英超前4完季
港男隊三戰盡墨 今名次賽撼上屆冠軍澳洲
港女隊五仗皆北 主將落淚嘆失望
七欖精彩瞬間
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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英超爭標雙雄同告大捷 曼城挫利物浦 捷西斯起孖領阿仙奴破列
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